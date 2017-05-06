Asayiş uygulamasını çekirdek ve dondurma yiyerek izlediler

Kentte gelen şikayetler üzerine Trafik Tescil ve Yoklama Şube Müdürlüğü ekipleri İstasyon Caddesi üzerinde asker uğurlama konvoylarına karşın alıştırma yaptı. Oluşturulan dilekçe noktalarında konvoylarda camlardan sarkanlar ve korna çalarak çevreyi rahatsız eden sürücüler uyarıldı. İl Trafik Kayıt ve Teftiş Şube Müdürü Orhan Gürbüz’ün de katıldığı gerçekte konvoylarda bulunan araçlar denetlendi. Başvuru Formu sırasında askere gidecek olan bir genç ve beraberindekiler Kongre ve Etnografya Müzesi yanına halay çekti. İl Trafik Kayıt ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz de askere gidecek genç ile görüşerek hayırlı tezkereler diledi. Uygulamayı merakla peşine düşüp takip eden vatandaşların bazıları çekirdek yedi bazıları ise dondurma yedi.

Uygulamalar sırasında cep telefonu ile konuşan bir sürücüye 95 lira para cezası kesilirken kurallara uymayan bir asker uğurlama konvoyu ile konvoydaki bir araca suç oluşturan kesmek isteyen polisler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri göre korna çalmamaları ve camdan sarkmamaları konusunda uyarılar kişiler kullanım noktasından da aynı şekilde ayrılması uyarı çekti. 2.5 yaşındaki Taha Yıldız devir yapan polis memurunu öperek çiçek verdi.

Araçlardan 15’ine cezai operasyon uygulanırken, 4 araç çekici yardımıyla trafikten men edildi.

Aydemir Kadıoğlu – Hakan Kaleli