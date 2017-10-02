ASELSAN kapılarını ulusa açtı

Türk Silahlı Güçlerini Kuvvetlendirme Vakfının TSKGV bağlı ortaklıklarından ASELSAN, vakfın 30. kuruluş sene dönümünde kapılarını yurttaşlara açtı.

Firmanın Macunköy kuruluşlarında ASELSAN misyonluları tarafından karşılanan ziyaretçilere, ilk olarak müessesenin çalışmaları hakkında bilgi verildi, ASELSAN’ın tanıtımı için hazırlanan film seyrettirildi.

Ziyaretçilere daha sonra kuruluşun yapım alanları dolaştırıldı. Silah, hakimiyet, deniz, hava korunma, uydu teknolojileri ve anti-drone sistemleri hakkında bilgilendirilen ziyaretçiler, merak ettikleri suallere cevaplar aldı.

Katılımcılar, ziyaretin sonunda kuruluşun nizamiyesine ASELSAN tarafından geliştirilen elektrikli otobüsle yolculuk yaptı.

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, aktifliğe ait yaptığı söylemede, TSKGV’nin bağışçılarını ve yurttaşları kuruluşlarında ağırlamaktan mutluluk dinlediklerini söyledi.

Vakfın korunma sanayisinde çok majör tesiri ve hizmeti bulunduğunu vurgulayan Eken, korunma sanayisinin bel kemiğini oluşturan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN’ın majör ortağının vakıf olduğuna işaret etti.

“ASELSAN, Türkiye için yaratılmış çok majör bir kıymet” diyen Eken, firmanın, Borsa İstanbul’daki kıymetlemelerde 7. sırada yer aldığını belirtti.

ASELSAN’da 3 binden aşırısı mühendis olmak üzere 5 bin 500 ortamında personel çalıştığını anlatan Eken, şöyle konuştu:

“300’den fazla mahsulümüz var, 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. En ehemmiyetli amacımız ülkemizi korunma sanayisinde yurt dışına bağımlılıktan kurtarmak. Var eforumuzla tam mühendislerimizle buna müteveccih çalışıyoruz. Bu mücadelelerde devletimiz ve hükümetimizin çok majör dayanağı var. Kararlı siyasetlerle korunma sanayimiz yüzde 20 yerli katkıdan bugün yüzde 60’ı aşan yerli katkıya geldi. ASELSAN olarak böyle bir süreçte çabayla bu yüzdeyi artırmak için çalışmaktan majör mutluluk dinliyoruz.”

Ziyaretçilerin alakasının çok yüksek ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Eken, şunları kaydetti:

“Türkiye’de neyin yapılabileceğini, neyin yapıldığını görmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları açısından bugünkü ziyaretin çok ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. Sualleri de bu güveni, inancı yansıtıyor. Yaptıklarımıza bakarak daha aşırısı için motive olmalıyız, daha aşırısını yapmayı amaçlamalıyız. Her şeyi yapabilecek us ve marifet var Türkiye’de. Yeter ki bunu organize edelim, bir program çerçevesinde, işbirliği içerisinde tam çabamızla çalışalım.”

“Gördüm ki benim ülkem yatmıyormuş”

ASELSAN’ı ziyaret eden emekçi emeklisi Baki Güner, gördükleri karşısında “Kardeşlerimize, mühendislerimize, neden olanlara, yapılanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Güner, “Ben istiyorum ki benim silahım dünyada bir tane olsun. Benim ulusum dünyada bir tane. Mühendislerimiz ülkemizi her türlü riske karşı gözetecek şeyler üretsinler. Onlar mühendis, ben eksantrik bir emekçiyim, emekli oldum. Gördüm ki benim ülkem yatmıyormuş.” diye konuştu.

ASELSAN’ın çalışmalarını daha evvel dinlediğini ama görme fırsatı bulamadığını dile getiren Güner, gördükleri karşısında kendisini güvende sezdiğini belirtti.

Konut hanımı Asuman Akduran da 5 sene evvel de ASELSAN’ı ziyaret ettiğini söyledi.

Geçen vakitte majör büyümeler kaydolunduğunu gördüğünü vurgulayan Akduran, “Buraya gelmekten çok hoşnut oldum. Bir asker kızı olarak burada olmaktan çok mutluyum. Gördüklerimden sonra çok güvende seziyorum. Buraya gelince bir rahatlık hissettim.” ifadelerini kullandı.

Faallik kapsamında ASELSAN, takribî 300 şahsı ağırladı.