Asfalt yüklü kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 1 yaralı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyonun akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Abdullah Kaya (23) idaresindeki 06 DB 8863 plakalı asfalt yüklü kamyon, Kırıkkale- Kayseri karayolu 1. kilometresinde kontrolden çıkarak istasyonuna girdi.
Lastiğinin patladığı ve freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan Cengiz Kargın’a ait 06 RKU 36 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 15 metre sürükledi.
Kamyon içerisinde sıkışan sürücü Kaya, Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerinin uğraşları sonucu kapısı sökülerek çıkarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akaryakıt istasyonunda yangın çıkma ihtimaline karşı itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı.