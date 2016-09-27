Ana Sayfa   >   Genel   >   Asfalt yüklü kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 1 yaralı

Asfalt yüklü kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 1 yaralı

27 Eylül 2016 Salı, 22:05
Asfalt yüklü kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 1 yaralı

Benzer Konular

kuluda-midibus-devrildi-2-olu-7-yarali
Kuluda midibüs devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
kamyon-otomobile-carpti-2-olu-1-yarali
Kamyon otomobile çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Beyşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları
Beyşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyonun akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Abdullah Kaya (23) idaresindeki 06 DB 8863 plakalı asfalt yüklü kamyon, Kırıkkale- Kayseri karayolu 1. kilometresinde kontrolden çıkarak istasyonuna girdi.

Lastiğinin patladığı ve freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan Cengiz Kargın’a ait 06 RKU 36 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 15 metre sürükledi.

Kamyon içerisinde sıkışan sürücü Kaya, Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerinin uğraşları sonucu kapısı sökülerek çıkarıldı.

Yaralı sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akaryakıt istasyonunda yangın çıkma ihtimaline karşı itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı.

akaryakıt istasyonu asfalt kamyon Kırıkkale otomobil trafik kazası yaralı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi