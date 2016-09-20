'Asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek'

Başbakan Yıldırım, “Yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun bin 300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılamış olacak.” dedi.

İSTANBUL (AA) – Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayesinde, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “26. Dünya Posta Kongresi”nin yapıldığı Bomonti Hilton Otel’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari ücretin bin 300 lira olarak uygulanmaya başladığını dile getiren Yıldırım, asgari ücretlilerin vergi diliminden etkilenmemesi için Maliye Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığını belirtti. Yıldırım, “Önümüzdeki ay, vergi diliminin değişmesinden sonra bazı asgari ücretlilerin aldığı para bin 300 liranın altına düşebiliyor. Bunu önlemek için bir çalışma yaptı Maliye Bakanlığımız. Böylece artık yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun bin 300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılamış olacak. Yani aynı ücreti yıl sonuna kadar almaya devam edecekler. Vergiden dolayı kayıpları olmayacak” şeklinde konuştu.

“Haksızlık yapılmışsa eski haline döndürülecek”

Olağanüstü Hal kapsamında kanun hükmünde kararname ile açığa alınan kamu çalışanlarından haksızlığa uğradığını öne sürenlerin göreve dönmek için talepte bulunduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ örgütüyle ilişkili, iltisaklı olanların tespiti ve bunların yargının önüne çıkarılması çalışmaları Olağanüstü Hal kapsamında devam ediyor. Ancak bu sırada mağduriyete uğradığını, haksızlığa uğradığını söyleyen memurlar da var, vatandaşlar da var, iş aleminden var, bürokrasiden var, yargıdan var, ordudan var. Bütün bunların bir kez daha gözden geçirilmesi için bakanlıklarımız, valiliklerimiz, merkezde ve taşrada bütün teşkilatlar bir birim oluşturdular. Bu birimlere müracaatlar yapılacak ve buradaki bütün müracaatlar tamamlandıktan sonra tek tek tek üzerinden gidilerek kontrol edilecek. Hakikaten böyle bir mağduriyet söz konusu mu, değil mi, bunlar ortaya çıktıktan sonra işlem yapılacak. Yapılan işlem nedir? Eğer bir haksızlık yapılmışsa eski haline döndürülecek. Eğer değilse yapılmış olan uygulama geçerli sayılacak.”

“Türkiye’ye gitmeyin diyenlere selam olsun”

Uluslararası Posta Birliği Kongresi’nin 7 Ekim’e kadar devam edeceğini de hatırlatan Yıldırım, kongrenin büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

“İstanbul’da 2 bin 500 civarında, 192 ülkeden gelen posta idarelerinin temsilcileri burada ülkelerinin, dünyanın postacılıkla ilgili sorunlarını görüşecekler. Bir İstanbul stratejisi belirleyecekler. Hemen bunun bitiminde 9-13 Ekim arası Dünya Enerji Kongresi yapılacak yine İstanbul’da. O bittikten sonra 4-6 Kasım arası da Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Dünya Denizcilik Günü toplantısı yapılacak. Hani bazıları ‘Türkiye güvenli değil, İstanbul güvenli değil onun için buralara seyahat etmeyin, gitmeyin, gelmeyin’ diyenler var ya, onlara selam olsun.”

Aliyev’e teşekkür

Yıldırım, Azerbaycanlı bir gazetecinin sorusu üzerine ise “Azerbaycan’la bir millet, iki devlet. Biz kardeşiz. FETÖ’ye karşı en sert tepkiyi koyan dost ve kardeş Azerbaycan oldu, ilk ve en sert tepkiyi. Şimdi de bütün bu örgütün bütün bağlantılarını birer birer ortaya çıkarıyor, okullarını kapatıyor. Onun için çok güzel bir iş birliğimiz var. Bu vesileyle Cenap Prezident İlham Aliyev’e, Türk milleti adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Etem Geylan