Asgari ücret tartışmaları

SİVAS (AA) – CHP Sivas Emek Büroları Başkanı Nilgün Korkmaz, asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini kaydetti.

Korkmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, hükümet, işverenler ve işçi sendikaları arasında asgari ücret ile ilgili üçlü görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, Türkiye’de işçinin hakkını savunan ve emekçinin sorunun çözümü için çalışan tek siyasi parti CHP olduğunu savundu.

Asgari ücretin bin 300 liraya çıkmasının CHP sayesinde olduğunu savunan Korkmaz, şunları kaydetti:

“CHP Emek Büroları, asgari ücret ile ilgili önerisini belirlemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkum edilmemesi için, hiç bir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini savunmaktadır. Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret bin 750 lira olacaktı. Sözümüzü yineliyoruz, CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacaktır.”