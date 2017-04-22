ASGD Şube Başkanı Navruz, güven tazeledi

KAYSERİ (AA) – Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şube Başkanlığı’na Yavuz Navruz yeniden seçildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonu’ndaki genel kurula, 27 üyeden 23’ü katıldı.

Yapılan seçimlerde, genel kurula katılan tüm üyelerin oyunu alan Navruz, yeniden şube başkanlığına getirildi.

Yavuz Navruz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Fatih Kaymaz, Mustafa Gürbüz, Celal Kösedağ ve Ramazan Karakuş’tan oluştu.

Navruz, yaptığı konuşmada, ASGD olarak ülke menfaatleri yönünde yayın yapan bütün basın kuruluşlarının yanında olduklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonunun basın akreditasyonu konusunda bile yetersiz kaldığını öne süren Navruz, “Federasyonu yönetecek kişiler arasında her ilin basın meslek örgütlerinden temsilcilerin de olması gerekir. Orada kim var? Fabrikatörler, siyasilerle araları iyi olanlar. Oraya çöreklenmişler kafalarına göre yönetiyorlar. Kendi aralarında al ver yapıyorlar. Bu konuda görüştüğümüz siyasiler de topu taca atıyor. Topu kimse penaltı noktasına koymuyor ama artık Anadolu’nun gol atma zamanı gelmiştir.” diye konuştu.