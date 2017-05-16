Aşı korkusuna önlem alınmazsa daha büyük sorunlara yol açabilir

Dünyada başta çocuklar olmak üzere, ademoğlu aşı ve iğne ile karşılaştığında çoğu vakit korku haline bürünmektedir. İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen bu korkuyu alt etmek için yapılabilecek kolay önerilerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Figen Türk Düdükçü, tedbiri alınmayan aşı korkusunun ileride daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti. Düdükcü, aşının, enjeksiyon, kan alma gibi teşhis ve tedavi işlemleri çocukların sızı ve dehşet yaşamalarına niçin olacağını da belirterek, “Bu duygular tedavinin reddedilmesine veya tedavinin gecikmesine, aile ve çocuğun endişelerinin artmasına deha yol açabilmektedir. Diğer Taraftan çocuğun yaşadığı ağrı ne yazık ki daha önceki deneyimlerinden de etkilenme özelliğine sahiptir. Diğer bir deyişle ağrı, anımsanan, biriken bir deneyimdir. Tam bu noktada sancı, her çocukta görülme özelliğine de sahiptir. sık sık tekrarlayan ağrılı işlemler çocukta, uzun vadede olumsuz anıların ve bazı korkuların gelişmesine yol açabilmektedir” dedi.

“Korkunun azaltılmasında çevreye manâlı görevler düşüyor”

Düdükcü, özellikle çocuklarda aşı korkusunun yenilmesi noktasında çevreye önemli görevler düştüğünü de açıklama ederek, bu noktada tavsiyelerde bulundu. Sıhhat kuruluşlarında hemşirelere, evde ailelere, çocukların yaşadıkları bu ağrının azaltılmasında kayda değer rollerin düştüğünü dile getiren Düdükcü, “Bu amaçla kullanılabilecek yöntemler çocukların derya deniz olan düş güçlerini ve kısacık olan dikkat sürelerinin etkin kullanımı ile ilgilidir. Yapılan çoğu araştırma çocukların bu özelliklerinden yararlanarak ağrının azaltılabileceğini ortaya koymaktadır. Örneğin, yeni doğan bebeklerde, dikkati dağıtma yöntemi olarak, kanguru bakımı, işlem esnasında emzirme, müzik dinletme, çevresel gürültüyü azaltma, masaj yapma, kulağa seslenme gibi uygulamalar ağrının azaltılmasında kullanılabilecek yöntemlerdir. Çocuklarda ağrılı operasyon esnasında, çocuğun gelişim düzeyine yerinde, sevdiği bir oyuncağını kucağına vererek, sevdiği bir çocuk şarkısını dinleterek, hoşlandığı bir çizgi filmi izleterek, resimli bir kitaba baktırarak, hareket eden oyuncaklara uyarı çekerek ağrı kontrolü sağlanabilir. Uygulaması kolay ve pratik olan bu yöntemler, aşı gibi küçük işlemlerde kimsesiz etkili olabilmektedir. Demin yaşamlarının başında olan, çoğu süre yapılan işlemlere amaç veremeyen bebek ve çocukların ağrılarının azaltılması onların en doğal hakkı olduğu gibi afiyet personeli ve ailenin de sorumluluğudur” diye konuştu.