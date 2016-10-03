Aşık olduğumuz kişiyi neden unutamayız?

Bir yağın damıtılması gibi ilişki sürecinin deneyimlerinin özümsenmesi için belirli bir sürece gereksinim olduğunu anlatan Bilirkişi Psikolog Özge Genlik, ““Çifte kumrular” sürecinden “özgür ruh” sürecine geçişteki özümseme sürecini bir kaybın arkasında deneyimlenen ağlama sürecine benzetebiliriz. Ilk Kez red ederiz aşık olduğumuz kadını veya erkeği halen yaşamımızda var yapabilmek için elimizden geleni yaparız.

Gerçeklikte olan; o kişiye atfettiğimiz anlamın yaşantımızdaki varoluş mücadelesidir. Örneğin; anlayış, şefkat, acıma, koşulsuz sevgi, başkalaşım, özgür…vb. Zannederiz fakat o kişi yaşamımızdan ayrıldığında duyumsadığımız “şefkat” de gidecek. Veya bugüne değin kimse size onun gibi içten anlamamış olabilir, “öz”den öz”e kurduğunuz iletişimin hiç bitmemesini isteyebilirsiniz. yeniden kimsenin sizi onun gibi dinleyemeyeceğini, anlayamayacağını, hissedemeyeceğini hisssedebiliyor olabilirsiniz. Inkar sürecinde fikir gerçekçi olmayan görüşler üretir. Düşüncelerinizi sadece gözlemleyin bu şekilde aşık olduğunuz kişinin yaşamınızda neyi göstermeye çalıştığını ayrım edebilirisiniz. Sonrasında “hiddet” duygusunu deneyimleriz. Kendimize veya aşık olduğumuz kişiye karşın “hiddet” hissederiz çünkü sahiden “biçare” olduğumuzu düşünmekteyizdir. Dünyamız alt üst olmuştur her baktığımız yerde onu görürüz, duyduğumuz sesleri onun sesine benzetiriz bu süreçte sık sık ağlayabiliriz. Ardından fikir pazarlık evresine geçer ve “o, olmadan da yaşamıma devam edebilirim.” Biçiminde düşünerek deneyimlediğimiz ilişkinin artı ve eksi yönlerini değerlendiririz. Açıklanmış bir süre daha sonra ise depresif bir süreç deneyimleriz yeniden doğabilmek için.

Depresif bozukluk sürecinde tüm faydalı olmayan bizi beslemeyen; somut, hissi ve düşünsel izlerimizden arınır yeni bir bitik ritmi ile hayat döngümüzdeki sürecimize devam ederiz” diye konuştu.

“Aşk, gerçekliğin benzer anlamıdır. Aşık olduğumuz an “acı” deneyimlemeye başlarız çünkü kendini bilme süreci defalarca sancılı bir değişim yoludur” diyen Bilirkişi Psikolog Özge Genlik, sonradan şunları söyledi; “Aşk, şahsi bir sürede devamlı doğum dalgaları gibidir. Acı verir ama ızdırabın özünde zevk ve mutluluk hali vardır. Aşk, becerikli bir güçtür. Özümüzdeki potansiyeli keşfederiz, herşeyi, daha üstün bir bilinç düzeyi ile algılamaya başlarız. Gerçekliği görebilmek için öz enerjimiz ile buluşmamız gerekir bu da fakat ilişkilerimiz doğruca gerçekleşir.

Aşık olduğumuz kişinin ve aşk sürecinizin yaşamımızdaki güzel ve manalı hatıralar aralarında yer alması için: Aşık olduğunuz kişinin en beğendiğiniz, size iyi gelen niteliklerini yazın. Sonra yüksek ses ile bu nitelikleri okuyun. Fark edeceksiniz fakat siz gerçekte tüm bu vasıflara sahipsiniz. Aşık olduğunuz kişi sizde var olan fakat demin hayat sahnenizde ortaya koymadığınız niteliklerinizi size hatırlatmak için hayat döngünüzde bir zaman size eşlik etti. Hissi ve akli vedalaşın: aşık olduğunuz kişi size layık vermemiş, sizi inkar etmiş olabilir veya o da size aşık olmuş olabilir. Kendi duygularınıza sahip çıkın. Kendinize saygı duyun ve mertçe, içinizden geldiği gibi aşık olduğunuz birey ile mutlaka iletişim kurarak ilişkinizi sonlandırın ve teşekkür edin.”

“Bu ilişki bana ne/neler öğretti? Yaşamımda neleri fark etmemi sağladı? Kendim ile ilgili neler öğrendim? Varlığımla ilgili neler keşfettim? Sorularını sessiz ve ağırbaşlı bir ortamda kendinize yönlendirin ve yanıtlarını yüksek ses ile ifade edin ya da mutlaka yazı dili ile ifade edin” önerisinde bulunan Bilirkişi Psikolog Özge Genlik, “Her aşk süreci besleyici niteliğe sahiptir. Aşık olduğunuzda her zamankinden daha gözü kara davranırsınız ve yaşam enerjiniz oldukça yüksektir. Bu bağlamda aşk, daha üstün bir bilinç düzeyine açılan kapıdır. Keşfettiğiniz niteliklerinizi marifetli potansiyeliniz ile sahneleyin.

Duygularınızı açıklama edin ve Bedeninizi Hareket ettirin.Duygularınızı özgürce ifade edebileceğiniz kişiler ile daha sık görüşün ve hissettiğiniz gibi duygularınızı kelimelere dökün. Bedeninizi her gün hareket ettirmeye özen gösterin. Aşk, hissi ve zihinsel olarak oldukça yüklü bir süreçtir. Duygularımızın bedende de izleri mevcuttur. Bedendeki izlerin dönüşümü için bedeninize saygı duyun ve düzenli olarak fiziki sesinizi dinleyerek eylemde olun.

Baki vakit. Aşık olduğunuz kişiyi anlamdırma o kişiye atfettiğiniz anlamları bir öteki deyim ile en derin özlemlerinizi tekrar yapılandırmanız gerekir. Bu süre altı ay da olabilir, altı sene da sürebilir. Aşık olduğumuz birey ile olan ilişki sürecimizi özümseme süresi; kişinin bilişsel, duygusal, ruhsal ve öz potansiyeline/ bebeklik, çocukluk, buluğ çağı ve ekseriyet sürecindeki hayat deneyimlerine göre istikrarsızlık gösterecektir.

Bu süreçte profesyonel bir psikolojik danışmanlık sürecine başvurmanız yeni yaşam sürecinize uygunluk sürecinizi hızlandıracaktır.

Aşk bir süreçtir. Her işlem gibi başlangıcı ve bitişi olacaktır. Gerçeklikte birincil aşkımız başlıca rahminde plasenta ile başlar. Takriben dokuz aylık bir sürecin peşinde yaşamımızda yeni bir sürece devam yapabilmek için plesantamız ile vedalaşmamız gerekir. Hayat sürecimiz baştan başa farklı alanlara yönlendirilmiş ilişki deneyimleri yaşayacağız ama bir takım deneyimler çok zinde olacak kendimizi bilmemiz için. Bir ilişki size “acı” hissettiriyorsa, bu duygudan firar etmek yerine acılarınız ile bütünleşmeyi tercih edin. Böylece sahiden olmanız gereken öz benliğiniz ile buluşursunuz.” şeklinde konuştu.