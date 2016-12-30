“Aşık Sefil Selimi” mezarı başında anıldı

SİVAS (AA) – “Aşık Sefil Selimi” olarak bilinen halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 13. yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şarkışla Kaymakam Akif Pektaş, Yıldırım Mahallesi Mezarlığı’ndaki anma programında, Aşık Sefil Selimi’yi rahmetle andıklarını söyledi.

İnsanoğlu için en önemli şeyin, gök kubbede hoş bir seda bırakarak bu cihanı terk etmek olduğunu belirten Pektaş, “Şarkışla’nın değerlerinden birisi olan, gönül insanı Aşık Sefil Selimi, bir vatan sevdalısı olarak gök kubbede hoş bir seda bıraktı ve aramızdan ayrıldı. Tabii onun deyişleri, şiirleri, ilelebet yüreğimizdeki yerini muhafaza edecek.” dedi.

Kaymakam Pektaş, Aşık Sefil Selimi’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Gündoğdu ise Aşık Sefil Selimi’yi rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Sefil Selimi’nin aşıklık geleneğinin önemli bir halkası olduğunu vurgulayan Gündoğdu, bu geleneği yaşatmanın önemine değinerek, “Dede Korkut’tan beri süre gelen aşıklar diyarı güzide ilçemizin yetiştirdiği büyük aşık Sefil Selimi’yi rahmet ve minnetle anıyoruz.” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz’ün dua okumasının ardından, Aşık Sefil Selimi’nin mezarına karanfiller bırakıldı.

Programa, Aşık Sefil Selimi’nin ailesi, yakınları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.