Aşık Veysel'in doğumunun 124. yılı

SİVAS (AA) – Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu idareci ve öğrencileri, doğumunun 124. yılında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu unutmadı.

İdareciler ve öğretmenler, okulun konferans salonunda düzenledikleri konferansta Veysel'i anlatan "Küçük Dünyam" isimli TRT belgeselini izledi.

Okulu Müdürü Nevzat Balıkçıoğlu, gösterim sonrası yaptığı konuşmada, yeni nesillerin Aşık Veysel'i daha iyi tanıyabilmesi için ellerinden geldiği kadarıyla onu anlatmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Veysel, aşıklarımızın Orta Asya'dan gelen aşık kültürümüzün en önemli temsilcilerinden biridir. Vatanın ve milletin birliği için çabalamış, o uğurda büyük bir faaliyet içerisinde bulunmuş değerli bir ozanımızdır. Kendisini rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum."

Öğrencilerden Emine Toyoğlu da Aşık Veysel gibi bir değere sahip olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Aşık Veysel, bir şehrin var olabileceği en güzel değerlerden bir tanesi, sadece bize değil tüm halka, tüm Türkiye'ye mal olmuş bir ozan." dedi.