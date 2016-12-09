Asırlık konağa ORAN Kalkınma Ajansı desteği

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta 100 yıllık tarihi Cevizli Konağı’nın restore edilmesi için Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından 450 bin lira destek sağlandı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat’taki tarihi dokuyu yeniden canlandırmak için 3 yıldır ciddi manalarda çeşitli çalışmalarının olduğunu belirtti.

Yozgat’ta 3 yıl öncesinde “eski eser” olarak diyebilecekleri bir konaklarının olduğunu dile getiren Arslan, şunları söyledi:

“Şimdi yaklaşık 11-12 konağımız var. Bu sene bunların 3’ünü restore edeceğiz. Birisi de bu Cevizli Konak. Bu konağa 450 bin liralık desteği ORAN Kalkınma Ajansı’ndan sağladık. Kalan kısmını da belediye olarak biz tamamlayacağız. Konağın restore edilmesinin yanında çevresindeki kamulaştırmalarla yaklaşık 2,5 dönümlük bir arazi ortaya çıktı. Bu araziyi de mahalle halkının kullanımı için sosyal alan olarak değerlendireceğiz. Mahallemizin genci, yaşlısı, ihtiyarı, kadını, erkeği ve çocuğu bu bahçede de vakit geçirecek.”

Restore edilecek konağı Yozgat’ın tanıtımı için kullanmak istediklerini anlatan Arslan, “Burasını bir lokanta olarak düşünüyoruz. Sadece Yozgat yemeklerinin sunulduğu, Yozgat’a özgü yemeklerin bulunduğu bilhassa da Tandır Kebabı’nın öne çıkartıldığı bir konak olsun istiyoruz. Hemen bu konağımızın ilerisinde bulunan bir konağımız var. Orayı da butik otel olarak düşünüyoruz.” diye konuştu.