Asker arkadaşları 27 yıl sonra Kızılcaham'da buluştu

ANKARA (AA) – Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde askerliğini yapan 1969 ve 1970 tertip askerler, 27 yıl sonra Ankara’nın Kızılcaham ilçesinde bir araya geldi.

Kırklareli 65’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Alayı 4.Tabur Karargah Servis Bölüğünde 1990 ve 1991 yılında vatani görevini yapan 1969 ve 1970 tertip askerler ve bölük komutanları uzman çavuşlar Erdal Karatay ve Yalçın Hallah’ın girişimleriyle Kızılcahamam’da buluştu.

Soğuksu Milli Park’taki bir kafede buluşan tertipler, yıllar sonra birbirileriyle hasret gidererek, Şehit Ağacı ve Kızılcahamam Müzesi’ni gezdi.