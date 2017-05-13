Asker kızlarından gurur duyulacak proje

Ankara Özel Evrensel Fen Lisesi’nde okuyan 10. derslik öğrencileri Zeynep Ebrar Avcıoğlu ve Feyza Kılıç, bomba düzeneklerini uzak mikro dalga ışınları ile etkisiz ışık halkası getirmeyi sağlayacak, “Patlayıcı Düzeneğin Mikro Dalga Kaynakları ile Uzaktan Etkisiz Ülkü Getirilmesi” isimli projeyi üretti. Laf konusu proje ile 48. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması’nın Ankara alan finalinde 2’ncilik elde eden ikili, projeyi asker olan babalarına adadıklarını dile getirdiler.

Hazırladıkları portatif düzenek ile projeyi tanıtan öğrenciler, asker göre muhakkak ve yolda konuşlandırılmış bir bombanın, bomba imha uzmanlarının müdahalesi olmadan askeri zırhlı vasıta üzerine yerleştirilen mikrodalga düzenekle etkisiz ülkü getirilebileceğini anlattılar.

“HER GECE ACABA BABAM BU GECE Mİ ŞEHİT OLUR KORKUSU İLE UYUDUM”

Projenin üretilme sebebini de ifade eden Zeynep Ebrar Avcıoğlu, asker çocuğu olduğunu ve babasının görevi nedeni ile 7 sene uzaktan kaldıklarını belirterek, “Ben asker çocuğuyum babam bomba yıkım uzmanı, babamla 7 sene farklı kaldık. Terör bölgesindeydi. Her gece acaba babam bu gece mi şehit olur korkusu ile uyudum. Küçükken kendime bir söz verdim. İleride vatanım için, babam için, babama adayacağım bir proje yerine getirmek için kendime bir laf vermiştim. Bunun için de babası asker olan bir arkadaşıma projeyi anlattım. Onunla birlikte bu projeyi geliştirdik” biçiminde konuştu.

TUZAKLANMIŞ BOMBALARA MİKRODALGA IŞINLA MÜDAHALE

Avcıoğlu, Türkiye’de çok artı şehit haberi alındığını bunun en büyük sebeplerinden birinin ise tuzaklanmış bombalara askerlerin birebir müdahale etmesi sonucu olduğunu belirterek, geliştirdikleri proje ile bunun önüne geçmeye çalıştıklarını askerin müdahalesi olmadan uzakta bomba imhasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Feyza Kılıç ise, “Benim babam da arkadaşımın babası da asker olduğu için bu proje bizim için çok önemliydi. Ülkede gittikçe şehit sayısı artıyor. Bu bizi fazla içten etkiliyordu. Bir yanlamasına da şehit aileleri ile empatiler kurduk, böylelikle projemizi devam ettirdik. Ardındaki TÜBİTAK’a geldik. Yarışmalara katıldık. Birincil aşamaları geçtik ikinci aşamada ise gümüş madalya aldık” diye konuştu.

Kılıç, projenin egzersiz şeklini örneklerle açıklayarak, şunları kaydetti:

“Tespit edilmiş bir bomba düzeneğimiz var. Bu asfaltın altına, üzerine veya herhangi bir yere tuzaklanmış, askerlerimiz bu düzeneğin nerede olduğunu biliyorlar. Arkasından askeri aracın üstüne mikrodalga kaynağımız yerleştirilmiş durumda. Bu mikro dalga kaynağı askerlerimiz açıyorlar. Bu kaynağı yoldan geçerken, bu kaynağın çalıştırılması ile bomba ya erkenden patlıyor. ya da yıkım edilmiş oluyor.”

Babasının projeye tepkisini de anlatan Kılıç, “Babam fazla içine kapanık bir insandır lakin benim böyle bir proje yaptığı öğrenince fazla mutlu oldu. Gizlice da olsa fazla gururlandığını hissettim” dedi.

Okul Genel Müdürü Semra Büyükağaoğlu, bilimsel projelere tartma verdiklerini belirterek, söz konusu projenin günümüz koşulları için epeyce değerli bir alıştırma olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK’ta derece elde eden kızlar, gelecekte projelerini daha büyük yerlere taşınmasını istediklerini söyleyerek, projenin Türkiye’de kullanılmasını istediklerini, bu yüzden de başvurdukları değişik kurumlar olduğunu belirttiler.

Benan Özben – İbrahim Berat Yılmaz