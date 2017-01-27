KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde askere gidecek gençler için dua yapıldı.

Askere gidecek gençler Cuma namazından önce merkez camide mevlit okuttu.

Cuma namazının ardından çarşı merkezinde, cami imam hatibi Settar Aktaş tarafından dua yapıldı.

Asker adaylarından Ahmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askere gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatanı korumanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Doğan, “Bu kutsal vatan görevine gideceğimizden dolayı çok mutluyuz. Her ne şartlarda olursa olsun peygamber ocağına gidip görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Türk milletinde vatan ve milletini seven bizim gibi gençler olduktan sonra bu vatanı kimse bölüp parçalayamaz.” diye konuştu.

Duaya vatandaşlar ve asker yakınları katıldı.