Askeri Kaynaklar: ABD personeli Genelkurmay Karargahında görev yapmayacak

Askeri kaynaklar, ABD-Türkiye aralarında yapılan görüşmede Suriye ve Irak konuları ile ilgili olarak ABD-Türkiye aralarında daha seri bir koordinasyonun sağlanabilmesi maksadıyla TSK kadar yapılan teklifin ABD tarafından da yerinde görüldüğünü kaydetti.

Askeri kaynaklar, teklifin her iki tarafın belirleyeceği heyetlerin Ankara’da anında toplanabileceği şekilde tedbir alınması ve heyetlerin başına üst rütbeli bir ismin belirlenmesi, ihtiyaç hasıl olduğunda bunların anında bir araya gelerek sorunları görüşmeleri şeklinde olduğunu belirterek, “ABD de bu kapsamda üstteki seviye bir personelini görevlendirdi. Ancak bu kişi hiçbir şekilde Genelkurmay Karargahı’nda ödev yapmayacak. ODC ya da ABD Ankara’daki askeri ataşeliklerinde bulunacak ve görevini orada yürütecek. Gereksinim olduğunda bu heyetler bir alıştırma grubu biçiminde bir araya gelecek ve görüşecek” dedi.