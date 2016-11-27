Askeri kaynaklar doğruladı! Ankara alarmda…

Askeri kaynaklar, TSK’nın takviye verdiği Özgürlük Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinden 17 kişinin kimyasal zehirlenme şüphesiyle Kilis’e getirilip KBRN bölümünde (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler) çare altına alındığını doğruladı.

ÖSO mensuplarında sürekli mide bulantısı ve şiddetli baş ağrısı görülmesi sebebiyle DEAŞ’ın kimyasal tabanca kullandığı şüphesi arttı. DEAŞ’ın top mermilerinin içine klorür gazı koyarak bunları kimyasal silah haline dönüştürdüğü değerlendiriliyor. Bir yetkili, “Birincil ibareler kimyasal olabileceğini gösteriyor” dedi.

Uğur Ergan – Bağımsızlık gazetesi