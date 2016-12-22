Askeri kaynaklardan flaş açıklama
Askeri kaynaklar, bazı sosyal medya hesaplarında Fırat Kalkanı Harekatı zarfında ÖSO’ya yardım veren TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
22 Aralık 2016 Perşembe, 19:34
Askeri kaynaklar, bazı sosyal medya hesaplarında Fırat Kalkanı Harekatı zarfında ÖSO’ya yardım veren TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.