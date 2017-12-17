Askerlerden kadına şiddet karşıtı konser



Amasya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerler bir alışveriş merkezinde sahneye çıkıp kadın ve aile içi şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla konser düzenledi. Yoğun ilgi gören konserde sevilen şarkılar seslendirildi.

Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği’nde görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Zeynep Yücel konser alanında stant açıp broşür dağıtarak şiddet karşıtı bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Sahne performansıyla deneyimli müzisyenlere taş çıkartan Astsubay Başçavuş İsmail Gönen de enstrüman çalan bir askeriyle birkaç defa deneme yapmalarının ardından sahne aldıklarını anlattı.

Askerler şeker ve balon dağıttıkları çocukların yüzünü de boyadı. Konseri Amasya Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da eşleriyle birlikte izledi.

Murat Çelik