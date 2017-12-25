Askerlerin çektiği kısa film hadis yarışmasında birinci oldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin organizasyonu ile bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen “1 Hadis 1 Film” Kısa Film Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Peygamber Efendimizin (S.A.V) hadislerini ve hayatını farklı pencerelerden yorumlamak, anlamak ve anlatabilmek amacıyla düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri arasında yapımcı-oyuncu Necati Şaşmaz, Diriliş Ertuğrul dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, oyuncu Ayberk Pekcan, oyuncu Cahit Kayaoğlu ile üniversitelerden akademisyenler yer aldı.

“Şehit düşen askerin yaşadıkları anlatıldı”

100’e yakın kısa filmin katıldığı yarışmada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kovancılar ilçesi Okçular Jandarma Karakolunda vatani görevlerini yapan askerlerin komutanlarından izin alarak çektikleri ‘Nöbet’ isimli film birinci seçildi. Karakoldaki askerlerin oynadığı ve kendi imkanlarıyla çektiği film nöbet sırasında kalp krizi geçirerek şehit düşen bir askerin yaşadıklarını anlatılıyor. Filmde askerin şehit düşmesi sonrası silah arkadaşlarının Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyarak, dolabında yazan, “Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur; ‘Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet (kişi nöbette) ölürse yapmakta olduğu işin sevabı devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur” hadisiyle sona eriyor.

Başkan Altay: “Hadis inkarcılarının olduğu bir dönemde bu yarışmayı düzenlemekle mutluluk duyuyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay törende yaptığı konuşmada, Efendimizin (S.A.V) hadislerini daha çok toplumla buluşturacak bir yöntem izlediklerini söyledi. Başkan Altay, “Özellikle günlerde hadisler konusundaki polemikler, hatta daha net ifade ile hadis inkarcılarının olduğu bir dönemde böyle önemli bir konuyu işlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Jandarma Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Rüştüoğlu, birincilik ödülünü yarışmayı düzenleyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın elinden aldı. Birinciye yaklaşık 20 bin lira değerinde profesyonel fotoğraf makinesi hediye edildi.