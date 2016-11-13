Askerlik arkadaşları 31 yıl sonra buluştu

Bölüğün 31 yıl önceki askerleri, asteğmenleri Sedat Tan’ın da katıldığı buluşmada eski günler yad ettiler. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada kimileri isimleri hatırlamakta zorlanırken, bazıları da anılarını anlattı. Her Tarafta askerlik günlerine dönen eski dostlar, asteğmenleri ile de hasret gidererek uzun uzun sohbet ettiler.

“Hababam Sınıfı gibi askerlik yapmıştık”

Randevulaşma organizasyonunu aranjör ve Adana’da yaşamış Serhat Safa, “Takriben 31 sene geçti terhis olalı. Yüzde 90’ı birbirini hiç görmeyen arkadaşlar. Bu ateşi 2 ay önce yaktık. İşte ulaştığımız arkadaşlarla ulaşamadığımız kişilere ulaştık. Derken kısa sürede ayrıca bu dek arkadaşa ulaşmış olduk. Hem de bu işin öncülüğünü yaptığımız için Adana’da buluştuk.

Bu arkadaşlar can ciğer arkadaşlardı. Bir Hababam Sınıfı’nı düşünün öyle askerlik yapmış insanlardık biz de. Dostluklarımız fazla iyiydi. Eskiden sosyal medya olmadığı için irtibat koptu. sosyal ağ tamamen birbirimize ulaştık ve bugün bir aradayız” dedi.

“Bugünümün mutluluğunu tanım edemem”

Yıllar sonradan asker arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Sedat Tan, “30-32 sene sonradan sosyal medyadan beni buldular. Arkadaşlarımla öncelikle diyaloga geçtik daha daha sonra beni buraya misafir etme ettiler. Hepsinin burada olacağını duyduğumda gönülden buraya geldim. Burada mutlu bir gün geçiriyorum. Bu günümün mutluluğunu tarif edemem. Bu arkadaşlarla ileriki zamanlarda da bu topluluğumuzun devam etmesini istiyorum. Bunlardan da büyük bir zevk alıyorum” diye konuştu.

Umutcan İşledici