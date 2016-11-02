Askerlik yoklaması işlemleri e-Devlet kapısında

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik çağına giren yükümlülerin askeralma faaliyetlerinin teknolojik imkanları da göstermek suretiyle süratli, basit ve etkin bir şekilde yapılması amacıyla e-Devlet ve elektronik ortamda gerçekleştirilmek üzere başlatılan çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Bakanlık göre yapılan açıklamada, bu kapsamda son birkaç yıl içerisinde başlatılan çalışmalarla askerlerin sevk işlemleri, dövizli askerlik faaliyetleri, yurt dışı işçi ve yurt içi öğrenci erteleme işlemleri, askerlik koşul belgelerinin verilmesi, yükümlü randevu faaliyetleri ile muhtaç asker aile yardımı işlemlerinin e-Devlet ve elektronik ortamda yürütülmeye devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu hizmetlere ilave olarak Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB), Afiyet Bakanlığı (Türkiye Ahali Sağlığı Kurumu Data Sistemliri Genel Müddürlüğü) ve Ulaştırma Bakanlığı (TÜRKSAT Genel Müdürlüğü) arasında geliştirilen işbirliği neticesinde ‘e-Teftiş ve Aile Hekimi İşlemleri’ projesinin başlatıldığı bildirildi. Bu proje ile vatandaşlara daha nitelikli hizmet verilmesi için denetleme işlemlerinde talep edilen veri formlarının (Afiyet Hakkında Veri Formu ve Sınıflandırmaya Başlıca Ek Data Formu) e-Devlet kapısı üzerinden doldurulması ve kayıtlı olduğu aile hekimine gitgide artarak denetleme işlemlerinin yapılabilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Hem vatandaşların sağlık muayenelerini askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatarak, bağlı oldukları aile hekimlerine gitmek suretiyle yaptırabileceği belirtilerek, daha önce askerlik şubelerine iki defa gitgide artarak yapılan işlemlerin yalnızca alınan raporun teslimi için bir defa gidilerek tamamlanabileceği ifade edildi.

Sıhhat Bakanlığı ile yapılan koordine neticesinde projenin pilot uygulamasına Manisa ilinde 2 Kasım 2016’dan itibaren başlandığı ve laf konusu projenin yürütülmesi nedeniyle Manisa il ve ilçelerinden 222 hekime bilgilendirme eğitimi verildiği kaydedildi. Benzer tarihten itibaren Manisa il ve ilçelerinde afişlerin asılması, yükümlülere bilgilendirme mektupları ve belirtilen telefonlarına SMS gönderilmesi işlemlerine de başlandığı belirtilerek, yaklaşık üç ay sürmesi öngörülen pilot kullanım sürecinde tespit edilecek teknik ve başvuru formu hatalarının giderilmesini müteakip Şubat 2017’den itibaren ‘e-Denetleme ve Aile Hekimi İşlemleri’ projesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.