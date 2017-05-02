ASKİ Çubuk Müdürü Akyıldız'a plaket

ANKARA (AA) – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aytünç Ateş, eğitime destek veren ASKİ Çubuk Bölge Müdürü Mehmet Akyıldız’a plaket verdi.

Beraberinde öğretim görevlileriyle Akyıldız’ı makamında ziyaret eden Ateş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve ona bağlı kurumlarının yeni bir üniversite olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine çok büyük destek verdiğini söyledi.

Verilen destekler sayesinde üniversitenin her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Ateş, ‘’Özellikle Çubuk Yerleşkesi’nde bulunan bizler çok daha büyük destekler görmekteyiz. Eğitime verilen her destek geleceğe yapılan yatırımdır. Sağ olsunlar büyükşehrimizin birimleri de bu anlayışla hareket etmekteler. Ben kendilerinin şahsiyetinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e ve tüm ASKİ ailesine teşekkür ediyoruz.’’

ASKİ Çubuk Bölge Müdürü Akyıldız da plaketi tüm ASKİ ailesi adına aldığını belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üniversiteye ASKİ olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.