Askıda sosyal mesaj

Gaziantep’te Kent Konseyi Gençlik merkezi kadar tramvaylarda yer alan ve tutacak olarak da bilinen askılara, sosyal mesajların verildiği veciz sözler yazıldı. Dünya liderlerinden İslam alimlerine dek bir çok zatın söylediği meşhur sözlerin yazdığı mesajlar ilk önce şaşırtırken, insanların kısa mesafeli seyahatlerinde düşünmelerini de sağlıyor.

Proje ile kitap okumayı özendirmek istediklerini bildiren Gaziantep Büyük Kasaba Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ercan Oğuz, “Gaziantep Şehir Halkı Konseyi gençlik meclisi olarak, tramvay tutamaçlarımızı daha anlamlı hale getirdik. Bizim ileri gelen zatlarımızdan Mevlana, Tebrizi’nin yanı sıra dünya liderlerinin sözleri var. Türkiye’de kitap okuma oranı maalesef çok eksik. Bu çalışmayla kitap okumayı özendirip, okuma oranını azıcık daha arttırmayı hedefledik. Burada sosyal mesaj veren ifadeler de yer alıyor. Örneğin, ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ gibi ifadeler var. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve gençleri olarak, devletimize sahip çıkıp, bir, kocaman, diri olup, bu ülkenin bölünemeyeceğini, bu ülkenin sonsuza dek, zinde bir şekilde devam etmek istedik” dedi.

Olumlu tepki alıyor

Yazılı mesajların yer aldığı tutamaçların olumlu tepki gördüğünü gösteren Oğuz, “Bu tramvay askılıklarına tepkiler çok olumlu. İnsanların bu sözleri okurken, düşündürdüğümüzü, kendilerini daha iyi açıklama ettiklerini, kitap okumasalar da bu ifadelerle kendilerine daha iyi ders çıkardıklarını söylüyorlar” diye konuştu. Tramvaya binen vatandaşlar da tutacaklarla bahşedilen mesajların fazla anlamlı olduğunu belirtti.

öte taraftan henüz 2 tramvayda yer alan mesajların tepkilere göre tüm tramvaylarda yaygınlaştırılabileceği de kaydedildi.

Serhat Demir

GAZİANTEP