ASKİ'den kan bağışı

– ASKİ Genel Müdürlüğü, Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına tüm personeliyle katılarak destek oldu

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına tüm personeliyle katılarak destek oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu acil durumlar dışında da düzenli kan vermenin insan sağlığı açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

“Kan vermek hayat demektir” ifadelerini kullanan Tahiroğlu, “Yaşamın kaynağı olan suyu, vatandaşlara 24 saat kesintisiz temin eden kurumumuzun personeli, insan yaşamının bir diğer kaynağı olan kan için de bağışta bulunarak, hastalara can verdi.” bilgisini verdi.

Düzenli kan verme önerisinin hekimler tarafından da sık sık dile getirildiğini vurgulayan Tahiroğlu, “Kan vermek, alışkanlık haline gelmelidir. Bu tür uygulamalar daha da genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Kampanyayı düzenleyen Türk Kızılayına ve destek olup bu amaca doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.