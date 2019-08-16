ASKİ'den kurban atıkları temizliği

ANKARA (AA) – Kurban Bayramı öncesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) uyarılarına rağmen bazı vatandaşların Ankara Çayı'na attığı kurban atıkları belediye ekiplerince temizlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ'nin su kanalları ve dere yataklarına kurban atıklarının atılmaması yönünde yaptığı uyarılara rağmen bazı vatandaşların atıkları Ankara Çayı'na attıkları tespit edildi.

Başkentlilerin ihbarları üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, kötü kokuya ve çevre kirliliğine neden olan kurban atıklarını gün boyu yaptığı çalışma sonrası temizleyerek Atık Bertaraf Tesislerine götürdü.

– ASKİ'den ceza uyarısı

ASKİ yetkilileri, kurban atıklarının su kaynaklarını kirlettiği ve haşerelerin çoğalmasına neden olduğu uyarısında da bulundu.

Ayrıca hayvan kesiminde tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen, kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait diğer alanlara bırakan kişilerin tespiti halinde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 153 lira idari para cezası uygulanacağı bilgisi verildi.