Aslan Neferler Tim ABDnin DNS sunucularını hedef aldı

ABD’nin DNS sunucularını amaç alan Aslan Neferler Tim, New York Eyalet Bankası’nın devlete ait internet sitesini de amaç aldı. DNS sunucularının hedef alınmasıyla birlikte New York Eyalet Bankası’nın www.mynycb.com adlı resmi internet sitesi çökertildi. ATM’lerin de etkilendiği atak ABD saatiyle 07.00 sıralarında yapıldı. Aslan Neferler Tim internet sitesinin çökertildiğine dair görseli de paylaşarak saldırıların artarak devam edeceğini ve bu saldırıdan dolayı ABD’deki birçok internet sitesinin de etkilendiğini belirtti.

Emrah Kızıl

