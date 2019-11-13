Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa'ya katıldı
İSTANBUL (AA) – Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa etkinliğinde yerel ve uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve satış sonrası endüstrisi paydaşlarının bire bir görüşmeler yapmasını sağlayan Automotive Meetings Bursa, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.
30 milyar doların üzerinde ihracat hacmine sahip otomotiv sektörü için büyük önem taşıyan etkinlikte Assan Hanil, firmalarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.
– "Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağlıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil İş Geliştirme Direktörü Mustafa Demir Özaçar, etkinliğin tüm katılımcılar açısından oldukça verimli geçtiğini, bu tür organizasyonların sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Özaçar, "Automotive Meetings Bursa otomotiv ve satış sonrası endüstrisinde faaliyet gösteren aktörlerin bire bir görüşmeler yaparak temasta bulunabileceği tek etkinlik. Bu yönüyle sektör açısından kritik öneme sahip. Bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Assan Hanil olarak ilk yılında da katılım sağladığımız etkinlikte, bu yıl da önemli temaslarda bulunduk." ifadelerini kullandı.
Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağladıklarına dikkati çeken Özaçar, "Bu katkıyı teknoloji yatırımlarımızla artırmayı hedefliyoruz. Sektöre en iyi ve en özgün çözümleri sunmak için Ar-Ge faaliyetlerimiz aralıksız sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.
Açıklamada verilen bilgilere göre, Assan Hanil, Kocaeli, Bursa ve Aksaray'da olmak üzere 5 farklı lokasyonda toplam 90 bin metrekareyi aşkın tesislerinde, binden fazla uzman çalışanıyla otomasyona dayalı yüksek teknoloji ile üretim yapıyor.
Assan Hanil, sürücü ve yolcu koltuklarının yanı sıra, kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, enstrüman panel, konsol, halı, radyatör taşıyıcı, şişirme parçalar, torpido, iç ve dış plastik parçaların üretimini gerçekleştiriyor.
-
Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa'ya katıldı
-
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı
-
Nallıhan'da ev yangını
-
Milletvekili Başer: “Yozgat'a yaklaşık 500 milyon lira kaynak sağlanacak”
-
Yozgat’ta zincirleme trafik kazası
-
Başkan Akkaya, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.