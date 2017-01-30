AŞTİ'de güvenlik önlemleri

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BUGSAŞ tarafından işletilen Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) sıkı önlemler uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AŞTİ’de alınan güvenlik tedbirleri, yolcular ve araçlarda silah, bomba kontrollerinin yanı sıra aranan suçluların bulunması, asker kaçakları, evden kaçanlar ve kaçak yabancıların yakalanmasında etkili oluyor.

Günlük olarak 70-80 bin kişinin giriş çıkışını kontrolde tutan güvenlik ekipleri, 7/24 sürdürülen uygulamalar kapsamında, çanta, valiz ve poşet kontrollerinin yanı sıra gelişmiş ulaşım araçlarıyla, yaya olarak devriye görevi yapıyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında AŞTİ’ye gelenlerin bagajları x-ray cihazından, yolcular da kapı dedektöründen geçirilip üst aramaları yapılırken x-ray cihazıyla yapılan kontrol ve aramalarda şüpheli bulunan, içinden yasa dışı eşya ve çakı gibi delici, kesici malzeme çıkan çanta ve valizlerle ilgili tutanak tutularak Emniyete bildiriliyor.

Son 3 yıl içinde yürütülen güvenlik faaliyetleri kapsamında 36 şüpheli çanta ve poşet, güvenlik önlemi alınıp bomba imha ekiplerine bilgi verilerek uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Çığırtkanlarla mücadele çalışmalarında da Kabahatlar Kanunu’na göre 10 bin 207 lira ceza uygulanırken ilk yardımlarda ve hastaneye sevklerde, hasarlı kazaların bildirimlerinde, yangınlara müdahalede görev alan AŞTİ personeli, yasa dışı, sağlığa zararlı maddelerin ve faturasız malların yakalanmasında da önemli rol oynuyor.

Ayrıca, 125 ruhsatsız silah yakalanan AŞTİ’de, hırsızlık-yankesicilik, dolandırıcılık suçundan 35 kişi, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 36 kişi, çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalanarak, tutanakla polis noktasına teslim edildi.



Bu süre zarfında devam eden çalışmalarda evden kaçan 563 çocuk polise teslim edilirken, seyyar satıcı, dilenci ve hamallarla ilgili 5 bin 554 işlem ve uygulama yapıldı, 304 buluntu eşya ise tutanakla kayıp eşya bürosuna teslim edildi.