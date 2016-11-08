ASÜ Rektörü Şahin'den borsayı ziyaret etti

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’ü makamında ziyaret etti.

Şahin, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Özkök’ü ziyaret ederek, uygulamalı eğitim konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitede öğrencilerine verilen derslerin bir kısmını, bizzat saha çalışanlarınca sunulmasını mümkün hale getirme arzusunda olduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

“Teorik bilginin önemi yadsınamaz ama bir de tecrübe var. Sanayicilerimiz tecrübenin içinden geliyor. Bazı dersleri bizzat sanayicinin vermesini mümkün hale getirebiliriz. Sanayici üniversiteye gelsin, iş koluna ilişkin tecrübelerini, yaşadığı sıkıntıları, sorunları nasıl aştığını, işini nasıl kurduğunu anlatsın çünkü gerçekler bazen kağıt üzerindeki gibi olmaz, gerçek hayat farklı olabilir. Bu tecrübeler öğrencilere çok değerli bilgiler kazandırır kanaatindeyim. Aksaray son derece güzel bir hava yakalamış durumda. Beraber iş yapma kültürünün artarak devam etmesini arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz.”

Ticaret Borsası Başkanı Özkök ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, amaçlarının ASÜ’nün akademik potansiyelinden ciddi biçimde yararlanmak ve Aksaray’ı tarım şehrine dönüştürmek olduğunu belirtti.