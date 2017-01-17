ASÜ Rektörü Şahin'den Durgut'a ziyaret

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Himmet Durgut’u makamında ziyaret etti.

Rektör Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, tıp fakültesine yönelik çalışmaların sorunsuz şekilde ilerlediğini söyledi.

Fakülteye yapılacak akademisyen alımı için başlatılan sürecin devam ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

“Fakültemize hoca alımı için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede de öğrenci alımını gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bazı çalışmaların bugünden yarına tamamlanması elbette mümkün değil, ancak samimi şekilde üzerimize düşen tüm ödevleri yerine getirmenin ve şehrimize hizmet etmenin gayreti içindeyiz.”

Durgut ise fakültenin faaliyete geçmesiyle Aksaray’a önemli katkı sağlayacağını belirterek, ziyaretten dolayı Şahin’e teşekkür etti.