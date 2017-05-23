ASÜ Tıp Fakültesine ilk öğrenci alımı onaylandı

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesine öğrenci alımının YÖK tarafından onaylandığı bildirildi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, fakültenin kurulması, aktif hale gelmesi, çeşitli anlaşmaların imzalanması, öğretim elemanı alımı ve dekan ataması süreçlerinin ardından YÖK’ün, Aksaray kamuoyunun merakla beklediği müjdeli haberi verdiğini belirtti.

Titizlik ve samimiyetle yönettikleri sürecin en hayırlı şekilde ilerlediğini aktaran Şahin, “YÖK, ASÜ Tıp Fakültesine öğrenci alımını onayladı. Tıp fakültesi ilk etapta 30 öğrenciyle eğitim-öğretime başlayacak. Öğrencilerimiz temel bilimlere dair ilk üç yıl Necmettin Erbakan Üniversitesinde eğitim alacak. Bizler de bu süreç içerisinde altyapıya dair çalışmalarımızı mümkün olan en iyi seviyeye getireceğiz. Sonraki üç yıl ise öğrencilerimiz klinik bilimlere ilişkin eğitimlerini ASÜ’de alacaklar.” ifadelerini kullandı.

Öğretim elemanı alımı için ilan sürecinin devam ettiğini, diğer yandan fakülte dekanının haziran ayında görevine başlamış olacağını anlatan Şahin, hedeflerinin, toplumsal karşılığı olan yatırımları şehre kazandırmak olduğunu, bu doğrultuda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.