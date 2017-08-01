ASÜ'de ağaçlandırma çalışmaları

AKSARAY (AA)- Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2 yıllık süre içerisinde, kampüste yaklaşık 16 bin fidan dikildiğini belirtti.



Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz toprak ve su yapısına rağmen samimi şekilde gayret gösterdiklerini ve yeşil bir kampüs için tüm imkanları titizlikle değerlendirdiklerini aktardı.

Daha önceki dönemlerde kampüste dikilen fidan sayısı 35 bin civarında olduğunu anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

“2 yıllık görev süremizde 16 bin civarında fidan diktik. Sadece 2 yılda, daha önceki dönemlerde dikilenlerin neredeyse yarısı kadar fidanı toprakla buluşturduk. Bu hususta bizlere hem fidan, hem de toprak temini noktasında destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim için nitelikli toprak temini birinci derecede önem arz ediyor. Bu manada, bitki yetiştirmeye uygun toprak bağışlarını kabule hazırız. Bir kamyon toprakla 4-6 adet fidan yetiştirebiliyoruz. Kampüsümüzün büyüklüğünü baz alırsak, ne kadar çok toprağa ihtiyacımız olduğu net şekilde görülebilir.”