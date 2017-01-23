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ASÜ'de akademisyenlere “Teşekkür Beratı” verildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:35

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AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyenlere “Teşekkür Beratı” takdim etti.

Şahin, üniversitede düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversitenin başarısını arttırmak için el birliği içinde yaptıkları çalışmalara, aynı şevkle devam ettiklerini söyledi.

Başarının bir ekip işi olduğunu ve kimsenin tek başına bir şeyler yapmasının mümkün olmadığını bildiklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

“Akademik çalışmalara daha fazla yoğunlaşabilmek ve yönetim görevini geniş bir tabana yaymak için bazı görev değişimleri yapıldı. Bugüne kadar görevde bulunan arkadaşlarımız, yaptığımız çalışmalara son derece önemli katkılar sunmuşlardır. Elde ettiğimiz başarılara emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız üniversitemizi bugün bulunduğu yerden daha yukarılara taşımaktır”

Konuşmanın ardından Şahin, Doç. Dr. Ömer Köse, Doç. Dr. Kahraman Kalyoncu ve Yrd. Doç. Dr. Mutlu Uygun’a “Teşekkür Beratı” takdim etti.

aksaray Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin Teşekkür Beratı

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