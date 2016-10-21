ASÜ'de, DSİ bilgilendirme konferansı

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen konferansta, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) çalışmaları ve su yatırımları konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Niyazi Uğur Terzi, konferansta yaptığı konuşmada, öğrencilerin, kurumların çalışmalarından bilgi sahibi olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Terzi, kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcileriyle öğrencileri buluşturmanın ufku açan ve bilgiyi genişleten bir özelliğinin olduğunu aktardı.

DSİ İnşaat Dairesi Başkanı Kaya Yıldız ise, DSİ’nin su ile iştigal eden, insanlara su götüren bir kurum olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kalkınmasında kurumun su yatırımlarının büyük önem arz ettiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

“Gerek tarımsal anlamda, gerek içme suyu anlamında, gerekse enerji gibi diğer alanlarda suyla ilgili önemli yatırımları kurumumuz hayata geçiriyor. Kurumumuz ayrıca, bataklık kurutma çalışmalarıyla da halka hizmetlerini sürdürmüştür. Takip eden yıllarda bir takım kanunlar yürürlüğe girerek, kurumun çalışmaları farklı bir boyut kazanmıştır ve çalışma alanları genişlemiştir. Tarihsel süreç içerisinde kurum, Bayındırlık Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalar yürütmüştür. Şimdi ise Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli bir kurum olarak faaliyet göstermektedir.”

Konuşmanın ardından Yıldız, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.