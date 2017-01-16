ASÜ'de merkez müdürleriyle toplantı yapıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin müdürleriyle yapılan toplantıda bir araya geldi.

Rektör Şahin, üniversite Senato Salonu’ndaki toplantıda yaptığı açıklamada, merkezlerin daha etkin ve topluma dokunan çalışmalar yapmasını önemsediklerini, bu hususta ciddi mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Şehre ve şehir insanına dokunan, onların sorunlarına daha fazla odaklanan çalışmalar yapılmasını önemsediklerini dile getiren Şahin, “Başladığımız yere göre çok iyi bir noktadayız ama daha yapacak çok işimiz var. Şehrin kültürü, sanatı, tarihi, dini, siyaseti, iş yaşantısı, eğitimi, edebiyatı, sanayisi, ekonomisi bizim için önemli unsurlar. Geniş bir yelpazede, yapılacak pek çok önemli çalışma var. Bu çalışmalar şehir hafızasına önemli değerler kazandıracak. 2 yıllık sürede merkezlerimiz eliyle güzel işler ortaya çıkarttık. Aynı heyecan ve şevkle, yeni çalışmalar yapmak gayesindeyiz.” diye konuştu.

Toplantıda, dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinliklere dair sunumlar yapıldı. 2017 yılında yapılması düşünülen etkinliklere dair fikir alışverişinde bulunuldu.