ASÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı artıyor

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) uluslararası öğrenci sayısının bu yıl alınan kayıtların ardından bin 138’e, ülkeninse 24’e yükseldiği bildirildi.

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yazılı açıklamasında, 2012 yılında 5 ülkeden 40, 2013 yılında 8 ülkeden 163, 2014 yılında 15 ülkeden 559, 2015 yılındaysa 18 ülkeden 843 uluslararası öğrencinin ASÜ’de öğrenim gördüğünü, bu yıl ülke sayısının 24’e, öğrenci sayısınınsa bin 138’e yükseldiğini belirtti.

Her yıl kademeli olarak ülke ve öğrenci sayısının arttırılacağını aktaran Rektör Şahin, “Uluslararası öğrenci kontenjanı konusunda herhangi bir kısıtlama yok ancak gerek kampüsteki fiziki olanaklar, gerekse barınma ve ihtiyaçların karşılanmasına dair imkanları göz önünde bulundurduğumuz için kontrollü bir büyüme planlıyoruz. Üniversitemiz bu alanda önemli bir başarı ortaya koymaktadır. Hedefimiz her yıl bir öncekinden daha fazla uluslararası öğrenciyi üniversitemize kazandırmak ve ülke çeşitliliğini arttırmaktır.” ifadelerini kullandı.

Şahin, ASÜ’de Afganistan, Azerbaycan, Burkina Faso, Cezayir, Çin, Fas, Filistin, Irak, İngiltere, Kenya, Kırgızistan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Somali, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Türkmenistan, Yemen, Yunanistan ve Zambiya’dan öğrencilerin bulunduğunu kaydetti.