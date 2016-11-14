ASÜ'de teşhis ve analiz laboratuvarı açıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı” hizmete başladı.

Açılan laboratuvarda, hayvan hastalıklarının hızlı, doğru ve güvenilir teşhisinin yapılarak üreticilere bu konuda destek verileceği bildirildi.

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Aras, fakültede yaptığı açıklamada hayvan sağlığı ve hayvansal ürünlerin güvenliğine dair farkındalığın oluşması ile birlikte, bu alandaki laboratuvar hizmetlerinin öneminin de arttığını söyledi.



Hayvan hastalıklarının uzak bölgelere kısa sürede yayılabildiğini ve laboratuvar desteği olmadan birçok hastalığın teşhisinin neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Aras, şunları kaydetti:

“Yeni görülen hastalıklar başta olmak üzere, birçok hastalığın kesin tanısında laboratuvar desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Aksaray’da bu amaçla hizmet veren bir laboratuvar maalesef bulunmamaktaydı ve vatandaşlar hastalık durumlarında numunelerini Konya veya Ankara’ya götürmek zorunda kalıyorlardı. Bu eksiği gidermek ve veteriner hekimler ile hayvan sahiplerine destek olmak amacıyla, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı kuruldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yönetmeliğine göre eksikler tamamlanarak ilgili bakanlıktan laboratuvar ruhsatı alınmıştır.”