ASÜ'nün yeni işbirliği protokolü

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, protokol ile üniversite, birlik üyelerine teşhis, tedavi ve analiz hizmetlerini yüzde 30 indirimli olarak sunacağını söyledi.

Yapılan çalışma ile akademisyenler suni tohumlama yöntemiyle koyun ırklarını geliştirmeye yönelik uygulamalar yapacağını belirten Şahin, şunları söyledi:

“ASÜ sorumluluk alması gereken her konuda üstüne yapmaya çalışıyor. Pek çok sektörle önemli işbirliği protokolleri imzaladık ve bu protokoller sadece imzaların atılmasından ibaret protokoller olmadı. Birlik başkanımız kapılarını bizlere açtı ve öğrencilerimize uygulama bakımından geniş imkanlar sunacaklar. Bizler aynı gemideyiz. Dolayısıyla imkanlarımızın birleştirilmesi hem üreticilerimize, hem üniversitemize, hem de ülkemize önemli katkılar sunacaktır.”

Birlik Başkanı Mahmut Aktürk ise hayvanlarda verim, üretimi arttırmak, kaliteli ve sağlıklı gıda üretmek ve bunu tüketicinin kolay ve ekonomik şekilde temin etmesi için mücadele ettiklerini ifade ederek, protokol sayesinde üreticilerin hayvan teşhis, tedavi ve analiz işlemlerini yüzde 30 indirimli sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol taraflar arasında imzalandı.