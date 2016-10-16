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Aşure etkinlikleri

16 Ekim 2016 Pazar, 15:04
Sorgun’da bin 500 kişiye aşure dağıtıldı

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YOZGAT (AA) – Sorgun’da Osmanlı Eğitim Derneği Sorgun temsilciliği tarafından bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Caddesi’ne kurulan kazanlardaki aşure ikramına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Osmanlı Eğitim Derneği Sorgun temsilciliği Başkanı Hamdi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada Muharrem ayının, tarihte bazı büyük acılardan kurtuluş ayı olduğu gibi bu ayda unutulmaz acıların da yaşandığını söyledi.

Yüksel, ay dolayısıyla esnafın da desteğiyle bin 500 kişiye aşure ikramında bulunduklarını belirtti.

AŞÜRE Osmanlı Eğitim Derneği Sorgun

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