KIRŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 yılında turizmde artışlar devam ediyor. Asya'da en büyük hedefimiz Japon turistlerimizi geri getirmek. Bu sene ciddi bir artış oldu ama ciddi bir seviyede değiliz." dedi.

Bakan Ersoy, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Japon hükümeti tarafından desteklenen Kalehöyük kazı alanında incelemede bulundu.

Kalehöyük Arkoloji Müzesi ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü de ziyaret eden Bakan Ersoy, Japon Bahçesi'ni gezdi. Bakan Ersoy'a, Yasıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile Kalahöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, brifing verdi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, Japon Hükümeti ve Japon vakıflarının destekleriyle Kaman'da ciddi bir kazı çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Japon kazı heyetinin yaptığı çalışmaları yerinde görmek istediğini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"2019 yılı itibariyle yerel kazı merkezlerinden bazılarında sezonsal kazıdan yıllık kazıya geçmek için çalışma başlatıyoruz. Bunların hangi merkezler olacağı açıklanacak. Öncelikli olarak buradan esinlenmek istedik. Japon kazı uzmanlarının yaptığı faaliyetlerden, dikkatimi çeken önemli noktalardan, örnek olması gereken noktalardan birisi, yabancı ekiplerle başlamış olmaları fakat daha sonra bu bölgenin ve köyün insanlarını arkeoloji ve kazı konusunda eğiterek uzman haline getirmeleri. Onları burada sürdürülebilir bir şekilde kullanmaları hem sevindirici hem de dikkat çekici bir örnek. Kazı noktalarına da örnek olması gereken bir durum."

Bu yıl turist sayısındaki artışa da değinen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"2019 yılında turizmde artışlar devam ediyor. Asya'da en büyük hedefimiz Japon turistlerimizi geri getirmek. Bu sene ciddi bir artış oldu ama ciddi bir seviyede değiliz. O yüzden Japon halkıyla Türk halkının ortaklaşa gerçekleştirdiği projeler tanıtımda ve Japon turistin tekrar ilgisini çekmede önemli konular. Kasım sonunda bir Japonya ziyaretim olacak. Biliyorsunuz Japonya'da 2019 yılı Türkiye yılı. Bu vesileyle iki şehirde Tokyo ve Kyoto'da, Topkapı Sarayı eserlerinden oluşan bir sergi oluşacak. Japon sponsorların da desteğiyle Japonya'da tekrar bir Türk esintisi estireceğiz. Hedefimiz 2019 yılında, bir kaç yıl içerisinde eski Japon turist sayılarını tekrar geri getirmek."

Türkiye'de istenmeyen bazı tatsız hadiseler, terör olayları yaşandığını dile getiren Bakan Ersoy, Japonya Dışişleri Bakanlığının güvenlik uyarısını sıfırladığını aktardı.

Bakan Ersoy, gelir grubu, kişi başı harcaması yüksek nitelikli turistleri hedeflediklerini belirterek, "O açıdan Japonya bizim için çok önemli. Japonların hem konaklama hem de konaklama dışı harcamaları yüksek. Ayrıca diğer turistler için de çekim noktası oluşturuyorlar. Japon turistlerin ilgi odağı olduğu yerler zamanla diğer Asyalı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Japon turistlerimizi 2019 yılında aynı büyüme hızıyla yeniden kazanmak istiyoruz. Japon Büyükelçisine de bu amaçla yapılan çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ersoy'a ziyaretinde Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Japon ve Türk arkeologlar eşlik etti.