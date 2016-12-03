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Atama Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

03 Aralık 2016 Cumartesi, 09:58
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Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
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Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Başbakanlık Müşavirliği görevine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Kudret Bülbül, Bülbül’den boşalan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına ise Mehmet Köse atandı. 

Caner Ünver 

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