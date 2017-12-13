Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!!

Buna göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişliğine Sadık Akkılıç atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sibel Livdumlu getirildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Bakanlık Müşaviri Serkan Keleşler, Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat Zekeriya Aydın, Nurettin Kulalı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zekeriya Aydın, Strateji Geliştirme Başkanlığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sami Yapıcı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan’ın atanması uygun görüldü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine İskender Yüksel getirildi. Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Vergi Başmüfettişi Hasan Kaymak, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Tümgeneral Gürsel Yüz, görevinden alındı. Yüz’den boşalan göreve Tuğgeneral Sadık Uygur’un ataması gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne (Bursa) Mustafa Bulut’un, 4. Bölge Müdürlüğüne (Manisa) Kerim Gençoğlu’nun, 11. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) Mehmet Sadık Kılınçer’in, 12. Bölge Müdürlüğüne (Rize) Ahmet Usta’nın atanması uygun görüldü.