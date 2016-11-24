Atanamayan öğretmen amele oldu

Para galip gelmek için kalemi kağıdı bırakarak küreğe sarılmak zorunda kalan genç öğretmen “Bundan Böyle kalemimiz, küreğimiz oldu” dedi. 24 Kasım Öğretmenler Gününde sınıfta öğrencileri ile almak yerine amelelik yapan Barıştırma Neşe Saçan şantiyeden meslektaşlarına, “Arkadaşlarımın öğretmenler günü kutlu olsun” mesajını iletti.

“Kalemimiz, küreğimiz oldu”

Barıştırma Neşelendirici, atanamayan binlerce öğretmenden yalnızca biri.26 yaşında olan genç adam hayali olan öğretmenliği yapamadığı için mesleğe dair umudunu yitirdiğini söyledi. Büyük umutlarla girdiği bölümden mezun olduktan sonradan atanamayan peşinde geçimini sağlamak için çoğu işte çalıştığını söyleyen Barış Şen, “Hoca olma hayalimi soldurdular bitirdiler. Günümüzde torpil her şey olmuş. Bundan Böyle kalemimiz, küreğimiz oldu. Şuanda da dayımın yanına çalışıyorum. ”

3 hafta öğretmenlik yapabildi

Yalnızca staj sürecinde öğretmenlik yaptığını gösteren Keyifli, kısacık zamanda da olsa öğretmenlik duygusunun kendisinde hissettirdiklerini şu sözlerle anlattı: “Staj sürecinde öğretmenlik yapma fırsatı buldum. 3 hafta sürdü lakin hoş bir duyguydu. Öğrenci çok bambaşka bir şey. Bir sırada oturuyorsun sırada oturanları görür görmez öbür bir duyguya kapılıyorsun. Ama işte bazen de nasip olmuyor.”

“Annem de ümidini kesti”

7 çocuklu Neşelendirici ailesinin üçüncü ferdi olan ve Batman’da zor şartlar altında eğitim öğretim hayatını tamamlayan Uzlaştırma Hoca, ailesinin de kendisine dair olan umutlarının gün geçtikçe kırıldığını söyledi. Özellikle annesinin okulu bitirip, öğretmen olacağı günü ümitle beklediğini anlatan Neşe Saçan, “Annemin hayalleri vardı hoca olmamı istiyordu. ‘Oğlum okuyor öğretmen olacak’ derdi. Annemde son olaylardan sonra ümidi kesti” diye konuştu.

“Genç beyinler çürüdü”

Genç hoca özellikle eğitim öğretim hayatında sınavlara ast olarak kaderlerin belirlenmemesi gerektiğini oysa zorunlu olduğu durumlarda siyasilerin de emin kriterlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uzlaşma Neşe Saçan yaşadığı mağduriyetin tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Genç beyinleri çürüten baştaki halk müziği. Milletvekilleri KPSS den 70 alsın milletvekili olsun. Benim 84 almam gerekiyor onlar 70 alsın hodri meydan diyorum.”

Alev Hamitoğulları