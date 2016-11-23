Atanamayınca madenci oldu

2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun olan 36 yaşındaki Yakup Muzaffer, 3 sene vekil öğretmenlik yaptı. Ataması yapılmayınca 2006 yılında TTK’da madenci elde etmek için başvuran Yakup Muzaffer, mülakatta başarılı olunca madenci oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Yakup Muzaffer, 2006 yılındaki mülakatlarda 4 metre uzunluğundaki maden direğini taşıdı. Kazma, kürek ve balta sallayarak mülakatı geçti. 11 yıl her tarafında yerin metrelerce aşağıda kömür kazarak ülke ekonomisine katkı maddesi karşılayan Muzaffer, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutladı.

10 yılı aşkın sürede madencilik sektörünü benimsediğini anlatan Muzaffer, “2006 yılından bu yandan TTK’da maden işçisi olarak çalışıyorum. Belli Başlı mesleğim öğretmenlik. 2001 yılında Biyoloji Öğretmenliğini bitirdim. 2006 yılına kadar atanamadım. 2006 yılında TTK’nın emekçi alımlarına başvuru ettik. Burası nasip oldu. O zamandan bu yana da kazmacı olarak çalışıyorum. Meslek olarak öğretmenliği okuduğumuza kadar pek bir hayalimiz vardı. Ama hayalden öteye gidemedi. hemen mesleği yapamamanın burukluğu ilk başlarda vardı fakat hemen yok. Çünkü artık yaşam mücadelesiyle, yaşam kavgasıyla, aile geçimiyle uğraştığımız için öncelik planımız belli” diye konuştu.

“Öğretmenlik gerçek dışı olmadı, madenci olarak hizmet veriyorum”

Öğretmenlik hayaliyle devlete hizmet etmenin heyecanını yaşarken madenci olduğunu anlatan Yakup Muzaffer, “Okuldan mezun olduğumuz yıllarda öğretmen olamadığımız için bir burukluk vardı. Sınavlara girdik. Atanmak için tatmin edici puanı alamadık. Branş olarak Biyoloji Öğretmenliği mezunu olduğum için her sene 15-20 birey civarında alıyorlar. KPSS’den de fazla yüksek puan almam gerekiyordu. Biz de o puanı alamadığımız için atanamadık. Cenab-ı Yargı bize burayı nasip etti. Biz de burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Bezginlik yok. Devlete bir şekilde hizmet veriyoruz. Öğretmenlik hayaliyle hizmet verme düşüncesindeydik. Olmadı madenci olarak hizmet veriyoruz” dedi.

“Öğretmenler yalnızca bir gün hatırlanmasın”

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutlayan Yakup Muzaffer, “24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Atanamayan öğretmenlere de inşallah en kısa sürede atanmayı nasip etsin. Türkiye’de öğretmenler günü bir gün hatırlanmasın. Başka günlerde de hatırlansın. Bırakın öğretmenliği daha üst bir tayin verseler o iş bizden geçti. Maden işçiliğinde 11. Yılımı çalışıyorum. 3 sene daha sonra sigorta yaşımı dolduruyorum. 4 sene daha sonra nasip olursa emekliliğimi yargı ediyorum” biçiminde konuştu.

Mesai arkadaşlarının da kendisini her zaman saygı duyduğunu da anlatan Yakup Muzaffer, “Mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bana karşı defalarca saygılı davranıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

Iftihar Altındağ – Sertaç Özdemir

