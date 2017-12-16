Ataşehir’de belediye başkan vekili seçimini CHP’li İlhami Yılmaz kazandı!

İçişleri Bakanlığının Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi’nde belediye başkan vekilliği için seçim yapıldı. Başkan Vekilliği görevi için CHP’nin adayı İlhami Yılmaz olarak belirlenirken AK Parti’nin adayı Mustafa Cevat Arzık oldu. Adayların açıklanmasının ardından seçimin nasıl gerçekleşeceğine dair meclis üyelere bilgi verilerek mecliste oy verme işlemi başlatıldı. Oy verme işlemi sırasında adı okunan meclis üyeleri sandık başına giderek oylarını kullandı.

Ataşehir Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği seçiminin ilk turunda CHP adayı Yılmaz 22, AK Parti adayı Arzık ise 15 oy aldı. İlk turda gerekli oy çoğunluğu sağlanamayınca oylamada ikinci tura geçildi.

İkinci turda da oylar değişmedi

Ataşehir Belediye Meclisi’nde belediye başkan vekilliği için gerçekleşen oylamanın 2’nci turunda ise CHP’nin adayı İlhami Yılmaz 22, AK Parti’nin adayı Mustafa Cevat Arzık ise 15 oy aldı. İkinci turda da alınan oylarla adaylardan herhangi birinin yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle sonuç için 3’üncü tur oylamaya geçildi.

3’üncü turdaki oylarla İlhami Yılmaz Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi

Adayların başkan vekilliği için gerekli çoğunluğu alamadığı ilk iki turun ardından 3’üncü tur oylaması başladı. Meclis üyelerinin dikkatle takip ettiği 3’üncü tur oylamasında CHP’li Yılmaz’a 22 oy çıkarken AK Parti’nin adayı Mustafa Cevat Arzık’a 15 oy çıktı. 3’üncü tur oylamasının ardından CHP’li İlhami Yılmaz 22 oyla Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Yılmaz, sonucun açıklanmasını n ardından bir konuşma yaparak kendisine verilen görevden dolayı teşekkür etti.

“Benim devletle hükümetle bir sıkıntım yok”

Oylama sonucunda belediyeye gelerek açıklamalarda bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Benim devletle hükümetle bir sıkıntım yok bir karardı alınan karara saygı duymak zorundayız. Ben hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım eminim ki kazanan yine Ataşehirliler ve sizler olacaksınız. Bu başvurunun sonucunda temenni ediyorum ki tekrar göreve iade edileceğimi düşünüyorum. Bugün belediye başkan vekili seçimi yapıldı. AK Partili ve CHP’li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün İlhami Yılmaz’a görev verdiler ben kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç – Hasibe Karadağ