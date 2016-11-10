Atatürk fotoğrafları için duvarda kalıcı sergi açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi’nin Ekmekçioğlu Parkı önünde bulunan bir duvarda düzenlediği Açık Hava Atatürk Fotoğrafları Sergisi açılışına Süleymanpaşa Belediye Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra birçok yurttaş da ellerinde meşalelerle katıldı. Başkanlar ve vatandaşlar Atatürk’ün ölüm yıldönümü anısına açılışını yaptıkları Açık Hava Atatürk Fotoğrafları Sergisini gezdi.

“Duvarlar bedelsiz olarak onlara görev edilmiştir”

daha sonra açıklamada yer alan Süleymanpaşa Belediye Ekrem Eşkinat, “Tekirdağlı, Süleymanpaşalı hemşehrilerim, bize bu vatanı itimat eden Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıldönümünde, bir kere daha tekrar ediyoruz ki sonuna kadar, onun mirasını, onun dünyaya bakışını onun üretkenliğini, onun çağdaşlığını, bu topraklarda var etmeye devam edeceğiz. Bu hazırladığımız sergi, kalıcı bir sergidir. Biz bu topraklarda yaşadığımız müddetçe, bizim buraya koyduğumuz 20 Atatürk devlete ait, tüm sivil toplum örgütlerine açık bir alanda, giderek çoğalacaktır. Buradan tüm sivil toplum örgütlerine baştan çağrı yapıyorum. Bu resimleri çoğaltmak, kendi logolarıyla kendi duruşlarıyla bu şehre, bu ülkeye sahip çıktıklarını kullanmak için bu duvarlar bedelsiz olarak onlara devir edilmiştir. Ben inanıyorum fakat, çok yakın bir süreçte bu duvarlar atamızın farklı alanlara yönlendirilmiş resimleriyle ve sivil toplum örgütlerimizin siyasi partilerimizin inanan siyasi partilerimizin duruşlarını gösterecekleri bir yer olacaktır” dedi.

“Dikkatimi çeken bir durum vardı”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise sergide yaptığı açıklamada, “Arkadaşları takdir ediyorum. Aslında buna ihtiyacımız vardı. Atamızı rahmetle andık. Bu 10 Kasım’da dikkatimi çeken bir olay vardı. koskocoman bir katılım vardı. Yani son yıllarda gördüğüm en büyük katılımı gördüm çok mutlu oldum kibir duydum. Demek ancak Atamıza ihtiyacımız ve özlemimiz her dönemde artıyor” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun katılımıyla açılan sergi, hürmet duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından vatandaşların sergiyi gezmesiyle son buldu. öte yandan, serginin aralıksız halka açık olacağı öğrenildi.

Halil Dağ