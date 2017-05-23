Atatürk Havalimanı trafiğini alt üst eden köpek kamerada

Atatürk Havalimanı pistine girip hareketli dakikalarının yaşanmasına niçin olan köpeğin görüntüsü ortaya çıktı. Atatürk Havaalanı’nda dün piste giren bir köpek nedeniyle 4 uçak pisti pas geçmek zorunda kalmıştı. Havalimanını birbirine katan köpek bir uçak yolcusu kadar görüntülendi. Görüntülerde, köpek uçaklara aldırış etmeden piste dolaştığı görülüyor.



Tuncer Cengiz – Ferhat Yasaklanmış

