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Atatürk Havalimanı trafiğini alt üst eden köpek kamerada

Atatürk Havalimanı pistine girip hareketli dakikalarının yaşanmasına niçin olan köpeğin görüntüsü ortaya çıktı.

23 Mayıs 2017 Salı, 17:11

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Atatürk Havalimanı pistine girip hareketli dakikalarının yaşanmasına niçin olan köpeğin görüntüsü ortaya çıktı. Atatürk Havaalanı’nda dün piste giren bir köpek nedeniyle 4 uçak pisti pas geçmek zorunda kalmıştı. Havalimanını birbirine katan köpek bir uçak yolcusu kadar görüntülendi. Görüntülerde, köpek uçaklara aldırış etmeden piste dolaştığı görülüyor.
 

Tuncer Cengiz – Ferhat Yasaklanmış
 



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