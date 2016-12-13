Atatürk Havalimanında kar alarmı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMİ) tarafından alınan kapasite düşürme kararı nedeniyle tüm havayolu şirketleri uçuşlarının yüzde 5’ini azaltacak. Alınan kapasite azaltma kararı nedeniyle Atatürk Havaalanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Baş Müdürü Timur Alp Sancak yazılmış bir izah etme yaptı. Bugün saat 15.00 ile 06.00 arasında kapasite azaltmasının olacağını açıklayan Sancak, “Yurdun açıklanmış bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.12.2016 saat 15.00 ile 14.12.2016 günü 06.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşlar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Yolcularımızın bilet aldıkları şirketlerin internet sitelerinden uçuşlarını takip etmeleri nasihat olunur” dedi.

Tuncer Cengiz