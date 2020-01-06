Atatürk Kongre Müzesi'ni 2019 yılında 345 bin 549 kişi ziyaret etti

SİVAS (AA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı önemli adımlardan Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan Atatürk Kongre Müzesi, 2019 yılında 345 bin 549 ziyaretçiyi ağırladı.

Sivas Valiliğinden alınan bilgiye göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılında Atatürk Kongre Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda ile kongre salonunun da bulunduğu müzeyi 2019 yılında 345 bin 549 kişi ziyaret etti. Müzede, ağustos ayında 70 bin 920 kişi ile en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül 2019'da geldiği kentte, müzede tiyatro oyuncularının Sivas Kongresi'ni temsili olarak canlandırmasını izlemişti.

– Müze 100 yıl önceki ruhu yansıtıyor

Aslına uygun olarak yeniden restore edilen Atatürk Kongre Müzesi, yeni teşhir ve tanzimiyle Milli Mücadele atmosferini yansıtıyor. Kongrenin yapıldığı salonda ilk olarak Atatürk'ün oturduğu masa, koltuğu ve konuşma yaptığı kürsü dikkati çekiyor.

Atatürk'ün masasının hemen karşısında ise katiplerin bulunduğu masa ve sandalyeler yer alıyor. Kongre salonunda Heyeti Temsiliye üyelerinin oturduğu sandalyeler de ilk günkü halleriyle korunuyor. Sandalyeler üzerinde ise üyelerin fotoğrafları bulunuyor.

Kongre salonu ile aynı katta yer alan ve Sivaslıların evlerinden getirdikleri eşyalarla döşediği belirtilen Atatürk'ün kaldığı oda ise ziyaretçileri duygulandırıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın kaldığı odada demir ranzadaki işlemeli yatak örtüsü ve yastık kılıfları ile çeşitli eşyalar da müzeyi gezenlerin ilgisini çekiyor.



Müzenin diğer bölümlerinde Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarının bal mumu heykellerinin yanı sıra çok sayıda görselle o günkü ruh diri tutulmaya çalışılıyor.