Atatürk vefatının 78. yılında Kuluda saygıyla anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 78. yıldönümünde Konya’nın Kulu ilçesinde saygıyla anıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törene, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ünal, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Cumhuriyet Savcısı Ülker Peker, Güvenlik Müdür Vekili Amir Yahya Et, Ulusal Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, ilçe siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütleri, halk kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri ile mektep müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ünal ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız göre Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. İki dakika çalan siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki programın peşinde anma etkinlikleri, Anadolu Lisesi ve Beşkardeş okulları tarafından ortak düzenlediği 10 Kasım Atatürk’ü Kutlama Programıyla devam etti.